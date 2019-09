„Ungewöhnliches und Neues“ wird geboten

Der Aktionstag beginnt um 10 Uhr mit einem großen Festgottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst und den Chören und endet um 18 Uhr mit einem „getanzten Abendgebet“ sowie einem Seilartisten in der Kirche. Dazwischen sind an vielen Orten Aktionen geplant. Das gesamte Programm wurde an alle Haushalte verteilt, liegt aber auch im Pfarrbüro und in der Kirche aus. Und es steht im Netz unter www.leutekirch.de/aktionstag. An vielen Stellen wird verköstigt, Mittagessen gibt es zum Beispiel von 12 bis 14 Uhr in der Festhalle. Kuchenspenden sind noch erwünscht. Die Kartons und Infos dazu gibt’s im Pfarrbüro unter Telefon 8489570. (cik)