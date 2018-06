Ungereimtheiten und diverse Ärgernisse

Nicht besonders gelungene und einladende Stellen stehen am Dienstagabend im Mittelpunkt einer etwas anderen Stadtführung der Gemeinderatsfraktion der „Unabhängigen“. Burkhard Zorn, Mitglied aus dem Fachbeirat Stadtbild, den der Gemeinderat eingerichtet hat, steuert vielmehr Schwachpunkte an und spricht Themen an, die den Gesamteindruck der Innenstadt nicht aufwerten.

„Wir wollen aufzeigen, wo Dinge im Argen liegen“, betont zum Auftakt des eineinhalbstündigen Spaziergangs Gemeinderat Günther Falter. Später wird er als eine Erkenntnis des Abends festhalten: „Es muss sich noch einiges tun, bis die ersten Center-Parcs-Gäste in die Stadt kommen.“

Nun ist die Veranstaltung nicht so konzipiert, einzelne Hausbesitzer an den Pranger zu stellen. Gleichwohl zeigt Zorn immer wieder auf so Details wie in die Jahre gekommene, stark ramponierte Fensterläden. Auch städtische Gebäude sind betroffen, einmal sagt Zorn: „Die Kirchen und das fürstliche Haus halten ihre Immobilien besser in Schuss als die Stadt.“

Es geht eher darum, im Laufe der Jahre entstandene Ungereimtheiten wieder aus der Welt zu schaffen. Müssen vier verschiedene Typen von Straßenlampen im Bereich des Platzes am Löwencenter sein? Aus Sicht von Zorn stellen die zum Teil in den vergangenen Jahren mit Aufklebern versehenen Mülleimer freilich ein viel größeres Ärgernis da. Sie stünden nicht immer an den richtigen Plätzen, vor allem aber fuchst ihn, dass ein Teil der noch unter OB Elmar Stegmann beschafften Gefäße nie aufgestellt worden ist und dass diese im Bauhof lagerten. „Das finde ich unmöglich“, sagt Zorn und denkt dabei auch an ein Beispiel, das gut in das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes passen könnte. Er stößt in der Runde mit Gemeinderäten und am Stadtbild interessierten Bürgerinnen und Bürgern nicht auf Widerspruch.

Achtung, Schmunzeleffekt. Auch der nicht gängig und logisch gestalteten Beschilderung nimmt sich der frühere Vorsitzende des Wirtschaftsbundes an. Am Gebäude von Nähmaschinen Buder weist ein Einbahnstraßenschild nach links, das passt, Radfahrer dürfen aber in beide Richtungen geradeaus fahren – theoretisch direkt durch eine Türe. „Man könnte manches Schild in der Innenstadt weglassen“, glaubt Zorn, ohne dass deswegen die Sicherheit gefährdet sei. Thema an diesem Abend sind aber auch die Farben der Fassaden. „Evangelisch geprägte Reichsstädte sind nun mal nicht besonders bunt“, auf diese historisch gewachsene Situation weist Burkhard Zorn zwar hin. Doch ein bisschen mehr Pep schade nicht.

Der Rundgang, der am Gänsbühl begonnen hat, führt unter anderem auch zum Verwaltungsparkplatz hinter dem Torhaus und zu Zorns Feststellung, die Stadt präsentiere sich da als Hausherr nicht gerade vorbildlich. Montags jedenfalls, wenn der Gemeinderat tage, verstärkten auch die Mitglieder des Gremiums den Parksuchverkehr in der Innenstadt. Die vier für Besucher ausgewiesenen Stellplätze jedenfalls seien zu wenig. Es sind die kleinen Ärgernisse, auf die Zorn eingeht bei seinem Versuch, Fingerzeige zu geben auf der Suche nach einer attraktiveren Innenstadt. „Ich erwarte auch, dass sich der OB der Probleme intensiver annimmt“, meint er noch.

Ein Grundsatzherausforderung spricht er aber an, die in den kommenden Jahren auch von den Geschäftsleuten angepackt werden müsse. „Es wird Umbrüche geben“, meint Zorn, weil häufig die Nachfolgeregelungen nicht geklärt seien. „Wir müssen uns warm anziehen“, sagt er an diesem durchaus milden Sommerabend.