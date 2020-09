Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Die Polizei sucht noch Zeugen, die Angaben zu einem Unfall auf dem Parkplatz der Leutkircher Bahnhofsarkaden machen können, der sich am Samstag zwischen 17 und 18.30 Uhr ereignet hat.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hatte eine 35-Jährige ihren Ford vor dem dortigen Einkaufsmarkt abgestellt. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden sowie blaue Lackspuren an der Fahrertür fest. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 in Verbindung zu setzen.