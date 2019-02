Unfallverursacher fährt einfach davon

Ein Unbekannter Fahrzeuglenker ist am Dienstag gegen 10 Uhr gegen einen in der Eschachstraße auf einem Parkplatz abgestellten Daimler-Benz gefahren und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Wie es weiter in dem Polizeibericht heißt, hatte ein Zeuge den Unfall beobachtet und den Beamten gegenüber geäußert, dass der Fahrer kurz ausgestiegen sei, um sich den Schaden anzuschauen, danach jedoch wieder einstieg und davonfuhr.

Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.