Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall im Ludwig-Richter-Weg in Leutkirch am Freitag zwischen 15 und 17.15 Uhr ist ein größerer Schaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, ist der Unfall erst jetzt gemeldet worden. Ein Auto streifte den hinteren Kotflügel eines am Fahrbahnrand geparkten VW und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.