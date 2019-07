Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstagabend zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in den Bahnhofsarkaden beim Ausparken an die Stoßstange eines silberfarbenen Skoda mit Ravensburger Kennzeichen gestoßen. Am Skoda entstand ein Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.