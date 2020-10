Unfallflucht in Leutkirch: Zeugin notiert sich Kennzeichen

Beim Rückwärtsausparken ist eine 25-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr gegen das Heck eines auf dem Lidl-Parkplatz in Leutkirch abgestellten SUV geprallt und danach davongefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden am SUV in Höhe von mehr als 3000 Euro zu kümmern. Eine aufmerksame Frau hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Autos der 25-Jährigen notiert, wie die Polizei mitteilt. Diese konnte später die Autofahrerin ermitteln, die sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten hat.