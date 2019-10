Unfallflucht beim Urlauer Kindergarten

Nachträglich angezeigt wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Am Montag, 21. Oktober, wurde gegen 9 Uhr in Urlau in der Straße Unterer Dorfweg ein Pkw Opel, der entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt war, angefahren und vorne rechts nicht unerheblich beschädigt. Unmittelbar am Unfallort befindet sich ein Kindergarten, so dass Zeugen den Unfall durchaus beobachtet haben könnten.

Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.