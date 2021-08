Unfall ohne Führerschein

Ein Auto angefahren hat am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr in der Marktstraße ein 19-Jähriger, der keinen gültigen Führerschein besitzt. Der junge Mann stieß mit einem VW auf dem Parkplatz neben der dortigen Tiefgarage gegen einen Honda, sodass an beiden Autos ein Schaden von insgesamt etwa 1500 Euro entstand. Der Besitzer des VW, der während des Unfalls auf dem Beifahrersitz saß, stieg aus und schaute sich den Schaden an, bevor er und der 19-Jährige die Plätze tauschten, wie die Polizei berichtet. Das Duo hinterließ eine unvollständige Telefonnummer und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, informierten die Polizei, weshalb nun wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Führerschein und Zulassen zum Fahren ohne Führerschein gegen die beiden ermittelt wird.