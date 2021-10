Unfall nach Missachtung des Stoppschilds

Leicht verletzt worden ist eine 43 Jahre alte Fiat-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Memminger Straße in Leutkirch.

Ein aus der Adlerstraße kommender 44-jähriger Ford-Fahrer missachtete an der dortigen Stoppstelle die Vorfahrt der 43-Jährigen, teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs abgestreut.