Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist am Sonntag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eugenstraße entstanden. Ein 80 Jahre alter Opelfahrer wollte an der Einmündung zur Wurzacher Straße am Bahnhof die Poststraße queren und übersah dabei den von rechts kommenden 78-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt, so die Polizei.