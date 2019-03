Rund 11 000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr in der Wangener Straße ereignet hat. Ein 19-jähriger Daimler-Benz-Fahrer befuhr laut Polizeibericht die Wangener Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Herlazhofer Straße bog er links ab und übersah hierbei eine in Richtung Stadtmitte fahrende 31-jährige VW-Fahrerin. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.