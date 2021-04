Unfall: Fahrer von Kleinkind abgelenkt

Bei einem Unfall in der Wangener Straße in Leutkirch ist am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Mann leicht verletzt worden.

Der 40 Jahre alte Mann sei während der Fahrt von seinem 3 Jahre alten Kind auf dem Rücksitz abgelenkt gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Er kam von recht von der Fahrbahn ab und prallte auf eine Betonpfeiler. Während das Kind bei der Kollision unverletzt blieb, zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto erlitt Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro und musste abgeschleppt werden. Am Betonpfeiler entstand kein Schaden.