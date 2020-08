Unfall durch abgebrochenen Überholvorgang

Auf der L 318 zwischen Leutkirch und Isny ist es am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr auf Höhe Urlau zu einem Verkehrsunfall gekommen, berichtet die Polizei.

Eine 62-jährige Autofahrerin war demnach mit ihrem VW Touran auf der L 318 in Richtung Isny unterwegs und überholte in einer unübersichtlichen und langgezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden VW Golf. Zum Zeitpunkt, an dem sich beide Pkw auf gleichere Höhe befanden, kamen mehrere Autos auf der anderen Fahrspur entgegen.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte die überholende Autofahrerin nach rechts, wobei es zur seitlichen Berührung mit dem überholten VW Golf kam. Hierbei entstand an beiden Pkw ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Gegen die überholende Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Zum Unfallgeschehen werden weitere Zeugen gesucht. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die in diesem Moment auf der anderen Fahrspur entgegen gekommen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.