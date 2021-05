Unfall beim Spurwechsel auf der K 8025 bei Leutkirch

Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr auf der K 8025 entstanden. Eine 36 Jahre alte BMW-Fahrerin war von Leutkirch in Richtung Tautenhofen gefahren und wurde von ihrem Navigationsgerät fälschlicherweise auf die Autobahn navigiert. Als sie sich bereits auf der Linksabbiegespur befand, erkannte sie den Irrtum und lenkte ihr Fahrzeug nach rechts. Hierbei übersah sie den Skoda einer 31-Jährigen, die ordnungsgemäß in Richtung Tautenhofen fuhr. Beim seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Skoda nach rechts abgewiesen und prallte gegen eine Leitplanke. Die Insassen beider Wagen blieben unverletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos, so die Polizei in ihrem Bericht.