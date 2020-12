Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der A 96 bei Leutkirch

Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro hat am Mittwoch kurz nach 13 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 auf Höhe Gebrazhofen verursacht. Laut Polizeibericht war der 48-Jährige in Richtung Memmingen unterwegs und übersah beim Fahrstreifenwechsel einen 57-jährigen Autofahrer, der sich mit seinem VW Tiguan bereits auf der Überholspur befand. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde niemand verletzt.