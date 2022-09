Unfall auf regennasser Fahrbahn

Offenbar zu schnell unterwegs war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer auf der A 96. Der 32-Jährige verlor laut Polizeibericht zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte zweimal in die Mittelleitplanke.

Der Mann musste im Anschluss mit leichten Verletzungen vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem BMW, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand unterdessen Sachschaden in Höhe 10 000 Euro.