Unfall auf Kreuzung in der Wangener Straße

Die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet hat ein 26 Jahre alter Skoda-Fahrer am Mittwoch kurz vor 21 Uhr in der Wangener Straße. Der 26-Jährige kam aus der Hermann-Neuner-Straße und fuhr laut Polizeibericht bei ausgeschalteter Ampelanlage in die Kreuzung ein. Dabei nahm er einem 42-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt, der in Richtung Innenstadt unterwegs war und prallte mit dessen Wagen zusammen. Bei der Kollision entstand ein Schaden von insgesamt 20 000 Euro. Derzeit steht im Raum, dass der Audi-Fahrer trotz einsetzender Dunkelheit ohne Licht unterwegs war, weshalb auch er für den Unfall mit verantwortlich sein könnte.