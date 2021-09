Einem Tesla-Fahrer die Vorfahrt genommen hat am Montagmittag kurz nach 12 Uhr ein Mercedes-Lenker an der Kreuzung der Brühlstraße mit der Memminger Straße. Der 18 Jahre alte Fahranfänger im Mercedes kam aus der Brühlstraße und bremste an der Kreuzung falsch. Sein Wagen prallte gegen den Wagen des von links kommenden 32-Jährigen. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, wie die Polizei berichtet. Die Beteiligten blieben unverletzt.