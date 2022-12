Unfall auf Kreisstraße fordert Verletzte

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Lanzenhofen und Ellerazhofen ereignet hat.

Ein 27 Jahre alter Mercedesfahrer kam während der Fahrt in Richtung Ellerazhofen auf spiegelglatter Straße ins Schleudern. Er rutschte auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem Mercedes-Cabrio eines 48-Jährigen zusammen, heißt es im Bericht der Polizei. Das Cabrio wurde durch die Kollision in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Während der 48-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde, transportierte ein Rettungswagen den Unfallverursacher in ein Krankenhaus. Straßenmeisterei und Feuerwehr waren zur Räumung der Straße am Unfallort. Die beiden Unfallwagen wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.