Unbekannter zündet Papier im Schulzentrum an

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr hat am Montag gegen 13 Uhr ausrücken müssen, weil im Schulzentrum am Ringweg die Brandmeldeanlage anschlug. Wie die Polizei berichtet, machten die Feuerewehrleute als Ursache ein Stück Papier in einem Lehrsaal im Obergeschoss des Gymnasiums aus, das von einem Unbekannten angezündet worden war. Hierbei entstand glücklicherweise kein Sachschaden, so die Polizei weiter. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht.