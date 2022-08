In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind an einem in der Leutkircher Nadlerstraße geparkten schwarzen 3er-BMW zwei Reifen zerstochen worden.

Der Täter verursachte damit an dem Wagen einen Schaden von mehreren Hundert Euro, teilt das Polizeirevier Leutkirch mit. Es ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Telefon 07561/84880 erbeten.