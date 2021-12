Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, die Reifen an der linken Fahrzeugseite eines Opel in der Holbeinstraße zerstochen. Der Täter verwendete für seine Tat einen spitzen Gegenstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, teilt die Polizei mit.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07541 / 848 80 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.