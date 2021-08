Den linken Hinterreifen eines Mercedes hat ein Unbekannter in Leutkirch zerstochen. Das berichtet die Polizei.

Die Tat ereignete sich laut Mitteilung bereits am Mittwoch in der Zeit zwischen und 14 und 16 Uhr. Der Wagen war in der Wangener Straße geparkt. Der Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Täter können beim Polizeirevier in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 gegeben werden.