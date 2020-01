Unbekannter zerkratzt Auto in Leutkircher Innenstadt

In der Leutkircher Innenstadt hat ein Unbekannter am Dienstag oder Mittwoch einen in der Unteren Grabenstraße, Ecke Webergasse, in Leutkirch geparkten VW mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Laut Pressemitteilung der Polizei ritzte der Unbekannte mehrere Rillen in die hintere linke Tür des stehenden Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07561 / 8488-0.