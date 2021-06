Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der am Donnerstag einen in der Leutkircher Eschachstraße geparkten Fiat zerkratzt hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, stand das beschädigte Auto wischen 8.30 und 9.30 Uhr vor einer Arztpraxis. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07561 / 84880.