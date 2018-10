Rund 1200 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der laut Polizei zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, in der Haydnstraße in Leutkirch den Lack an einem geparkten VW EOS zerkratzte. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, können sich an das Polizeirevier Leutkirch, Telefonnummer 07561 / 84880 wenden.