Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch eingeleitet, nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Unbekannter in ein leerstehendes Haus in Mailand eingestiegen ist.

Der Täter beschädigte ein Fenster, um so ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort konsumierte er den Spuren zufolge Alkohol und nächtigte. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro beziffert.