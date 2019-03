Unbekannter stiehlt Herrenhandtasche

Laut Polizei hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 15.15 Uhr einem 76-jährigen Mann in einem Discounter in der Straße „Bahnhofsarkaden“ in Leutkirch aus dem Einkaufswagen die Männerhandtasche. In der Tasche befand sich sein Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro sowie persönliche Dokumente.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.