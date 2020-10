Unbekannter stiehlt Geldbeutel in Leutkircher Bahnhofsarkaden

Der Geldbeutel einer 69-Jährigen ist die Beute eines bislang unbekannten Diebs am Samstag gegen 12.30 Uhr in einem Discounter in den Bahnhofsarkaden von Leutkirch gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau ihre Tasche mit der Geldbörse im Einkaufswagen abgestellt. An der Kasse bemerkte sie, dass der Geldbeutel fehlte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.