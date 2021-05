Unbekannter schlägt mit einer Flasche zu

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Memminger Straße zwischen einem 21-jährigen Mann und einer bislang unbekannten männlichen Person zu einer verbalen Auseinandersetzung, die ausartete, berichtet die Polizei.

Im Verlauf dieses Streits ergriff der unbekannte Täter eine leere Glasflasche und schlug damit auf den Kopf des Geschädigten ein. Dieser erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf und musste zur medizinischen Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.