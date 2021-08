Unbekannter schlägt in Leutkirch Mann ins Gesicht und verletzt ihn

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ein 61-Jähriger in der Marktstraße von einem Unbekannten angegriffen wurde. Laut Polizeibericht soll der Angreifer den Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser Gesichtsverletzungen erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Angreifer beschreibt der 61-Jährige als etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 180 Zentimeter groß. Er trug ein rotes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Wer Hinweise auf den Täter geben kann,wird gebeten, sich unter Telefonnummer 07561 / 84880 zu melden.