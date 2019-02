Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe ein

Mit einem Gegenstand hat ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag die mittlere Schaufensterscheibe eines Autohauses in der Memminger Straße eingeschlagen und verursachte laut Polizei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Vor Ort lagen einige leere Bier- und Vodkaflaschen.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum zerursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.