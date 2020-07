Unbekannter randaliert auf Bauernhof bei Friesenhofen

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bottentann bei Friesenhofen das Band eines Elektrozauns durchtrennt und in einem Stall einen Wasserhahn geöffnet, wodurch der Mittelgang und der Bereich, in welchem die Kälber standen, unter Wasser gesetzt wurde. Bei einer weiteren Überprüfung wurde laut Polizei festgestellt, dass der Unbekannte auch die Schutzhülle des Druckluftschlauches eines Ladewagens durchtrennte. Zur Aufklärung der Delikte bittet das Polizeirevier Leutkirch um Hinweise unter Telefonnummer 07561 / 84880.