Unbekannter rammt in Leutkirch Transporter

Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 13 und 17 Uhr in der Rathausstraße entstanden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug einen geparkten Transporter, der auf einem Firmengelände stand, angefahren. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 entgegen.