Unbekannter macht sich an Auto zu schaffen

Mehrere Sonnenbrillen sowie einen Schlüsselbund hat ein Dieb am frühen Mittwoch aus einem geparkten Pkw gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Opel war auf dem Kiesparkplatz in der Oberen Vorstadtstraße geparkt und nach ersten Erkenntnissen nicht verschlossen gewesen. Zwischen 0.30 und 8 Uhr war der Täter an dem Wagen am Werk. Unklar ist derzeit, ob er den Wagen auch bewegt hat. Der Opel war in der Tatzeit einen halben Meter nach vorne gerollt und mit einem Begrenzungsstein des Parkplatzes zusammengestoßen. Der Schaden, der dadurch am Pkw entstand, beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Dieb geben können, der an dem Pkw zugange war, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.