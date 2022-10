Unbekannter lockert Radschrauben

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Polizeirevier Leutkirch eingeleitet, nachdem ein Unbekannter an zwei Fahrzeugen die Radschrauben gelockert hat. An einem Daimler, der am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr im Schloßbergweg in Unterzeil abgestellt war, löste der Unbekannte laut Polizeibericht mehrere Radmuttern am linken Vorderrad. Ebenfalls an einem Daimler, der in Herbrazhofen im Antoniusweg geparkt war, lockerte der Täter die Muttern wiederholt am linken Vorderrad. Beide Fahrzeuglenkerinnen bemerkten bei der Nutzung ihres jeweiligen Fahrzeugs Ungereimtheiten und konnten anhalten, bevor es zu einem folgenschweren Unfall gekommen wäre. In beiden Fällen fehlten zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Radschrauben. Die Polizei schließt derzeit einen Tatzusammenhang nicht aus, bittet unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 um sachdienliche Hinweise und ruft Fahrzeugbesitzer zu einer vorsorglichen Überprüfung der Räder vor Fahrtantritt auf.