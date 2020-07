Unbekannter klaut Lederjacke in Leutkircher Geschäft

Eine Lederjacke im Wert von rund 400 Euro hat ein Unbekannter am Montag kurz vor 17 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße von Leutkirch geklaut. Laut Polizeibericht gab der dunkelhäutige Mann zunächst vor, eine Jeans kaufen zu wollen und probierte zwei Hosen an. Während die Verkäuferin bei einer Kundin kassierte, gab der Unbekannte die Hosen zurück. Als die Verkäuferin ein Größenordnungsschild auf dem Boden sah, wollte sie in den Rucksack des Mannes sehen. Der jedoch lehnte ab und verließ das Geschäft. Später stellte sich heraus, dass eine Lederjacke fehlte. Vom Tatverdächtigen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Schwarzafrikaner, 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und schlank, kurze schwarze Haare, Er trug ein weißes Nike-T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose mit einem weißen Seitenstreifen, die bis unter das Knie hochgekrempelt war. Der Mann, der einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Umhängetasche mit sich führte, soll am rechten Unterschenkel ein Tattoo tragen.