In der Nacht zum Montag hat ein Dieb aus einem VW T5, der in der Kurt-Georg-Kiesinger-Straße in Leutkirch geparkt war, eine Sonnenbrille und mehre Elektronikzubehörartikel gestohlen. Der Wagen nach ersten Erkenntnissen abgeschlossen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet unter Tel.07561/8488-0 um Hinweise auf den Täter.