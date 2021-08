Kurz nach 9 Uhr hat am Donnerstagmorgen ein bislang Unbekannter in der Wurzacher Straße in Leutkirch einen geparkten VW Golf gestreift. Der flüchtige Autofahrer touchierte den Wagen beim Abbiegen in die Nadler Straße und verursachte einen Schaden von etwa 200 Euro, wie die Polizei weiter mitteilt. Diese bittet unter der Rufnummer 07561 / 84880 um Hinweise.