Unbekannter fährt in Leutkirch in Zaun und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer hat im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag einen Gartenzaun in der Straße „Im Anger“ in Leutkirch beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht.

Wie die Polizei berichtet, kam der Unbekannte kam aus Richtung Erlenweg und wollte nach links in die Schubertstraße einbiegen. Auf der glatten Fahrbahn kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und prallte in einen Holzzaun. Nach dem Zusammenstoß suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07561 / 84880 um sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher.