In der Straße „Sonthofen“ in Leutkirch ist ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 8 und 20 Uhr gegen einen Weidezaun gefahren. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07561 / 848 80 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.