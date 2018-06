Unbekannter drängt Mofa von der Straße

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr auf der K 7906 zwischen Leutkirch und Herlazhofen ereignet hat. Ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer war, aus Leutkirch kommend, in Richtung Herlazhofen unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Bartleshof, auf Höhe der Einmündung zu den Öschhofen, kam dem Jugendlichen auf seiner Fahrbahnseite ein unbekannter PKW-Fahrer entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 16-Jährige nach Angaben der Polizei nach rechts in eine Wiese aus und kam dort zu Fall. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Der Jugendliche blieb unverletzt. An seinem Zweirad entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84883333 erbeten.