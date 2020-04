Unbekannter bricht zwei Autos auf

Im Bergweg in Leutkirch sind laut Polizeibericht in dieser Woche zwei Autos aufgebrochen worden. In beiden Fällen ging der unbekannte Dieb ohne Beute wieder.

In der Nacht zum Mittwoch hebelte der Unbekannte an einem im Einmündungsbereich Kemptener Straße stehenden Opel mit einem spitzen Gegenstand das Dreieckfenster hinten rechts auf, um die Tür entriegeln zu können.

Genau dasselbe wiederholte er in der darauffolgenden Nacht im hinteren Teil des Bergweges an einem Mercedes. Nur suchte er sich hier das kleine Fenster der Beifahrertür aus, bekam die Tür aber nicht auf. Infolge dieses Misserfolgs machte sich der Dieb auch noch am Türschloss zu schaffen. Der Versuch scheiterte.

In beiden Fällen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.