Ein Unbekannter hat in der vergangenen Woche aus einem Opferstock in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt in Leutkirch Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht laut Bericht Zeugen des Aufbruchs. Personen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges bei der Kirche beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Leutkirch unter Telefon 0761 / 84880 in Verbindung zu setzen.