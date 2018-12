Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 22.15 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, den an einem Mercedes angebrachten Stern abgebrochen. Laut Polizeibericht stand der Wagen im Tatzeitraum in der Tiefgarage Salzstadel in der „Unteren Grabenstraße“. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.