Ein Unbekannter hat zwischen Montagabend und Dienstagvormittag beim Einbruch in einen Kindergarten in der Schlesischen Straße einen Tresor mit Inhalt erbeutet. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Kindergartenräume eingedrungen und hatte den Tatort offenbar auf diesem Weg auch wieder verlassen. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, entgegen.