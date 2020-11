Unbekannter bricht in Leutkircher Geschäft ein

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Geschäft in der Wangener Straße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Der Einbrecher gelangte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Laden. Dort brach er zwei weitere Türen auf und entwendete Bargeld. Am Gebäude entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.