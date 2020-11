Unbekannter bricht in Leutkircher Geschäft ein

Durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters ist es einem Unbekannten zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, gelungen, sich Zutritt zu einem Laden in der Wangener Straße in Leutkirch zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, brach der Unbekannte die Registrierkasse auf und klaute die Tageseinnahmen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 07561 / 84880.