Unbekannter bricht in Leutkircher Café ein und klaut Geld

Eine Kasse hat ein Unbekannter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen aus einem Café in der Leutkircher Marktstraße gestohlen. Polizeiangaben zufolge gelangte der Täter auf bislang noch unbekannte Weise in die Räumlichkeiten der Konditorei. In der Kasse befand sich ein geringer dreistelliger Geldbetrag.

Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07561/8488-0.